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Esenyurt'ta Fenomen Hırsız Yakalandı

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Esenyurt'ta birçok vatandaşı ve esnafı canından bezdiren hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fenomen hırsız olarak anılan Dilan N., birden fazla mahallede hırsızlık yaparak çeşitli eşyalar çalmıştı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Dilan N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta birçok vatandaşı ve esnafı canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi. "Fenomen hırsız" olarak anılan ve birçok hırsızlık konusuna karışan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta, birden fazla mahallede hırsızlık yapan Dilan N. isimli şahıs girdiği ev ve mağazalardan hırdavat malzemeleri, matkap, sırt çantası, kozmetik ürünleri, cep telefonu, 280 TL nakit para ve merdiven çalmıştı. Esenyurt'ta "Fenomen hırsız" olarak da anılan kadın hırsız, merdiven çaldığı sırada kendisini fark eden vatandaşa da bağırarak hakaret etmişti. Konu ile ilgili Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, şahsın Sultaniye Mahallesi'nde bir metruk binada kaldığını tespit etti. Dün gece saatlerinde binaya girilerek yakalanan Dilan N. gözaltına alındı. Dilan N. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlıklar ise işyerleri, evlerin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Esenyurt Mahkeme Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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