Esenyurt'ta feci olay... 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta feci olay... 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi Şoka giren anne ölen çocuğunun yanında yerde yattı Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Esenyurt'ta feci olay... 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi Şoka giren anne ölen çocuğunun yanında yerde yattı İSTANBUL - Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'nci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım Esenyurt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Esenyurt'ta feci olay... 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.