Esenyurt'ta Feci Kaza: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta bir servis minibüsü, sokak içerisinde anne-oğula çarparak altına aldı. Kazada 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, yaralı halde hastaneye kaldırılan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı. Gözaltına alınan sürücü, karakolda sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü şoförü N.A. (58), seyir halindeyken sokak içerisinde yürüyen anne S.K. (33) ve bir yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anne S.K.'yi hastaneye kaldırdı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis karakolunda şok sonrası sinir krizi geçiren sürücü N.A., tedavi için Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anne ve sinir krizi geçiren sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - İSTANBUL