Esenyurt'ta Evli Adamın Mesaj Atması Kavgaya Neden Oldu

Esenyurt'ta evli bir adamın ailesinden bir kıza mesaj gönderdiğini duyan akrabalar, ellerine sopalar alarak sokağı birbirine kattı. Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evli şahıs, sosyal medya üzerinden akrabası olan bir kıza mesaj yolladı. Daha sonra durumu öğrenen aile bireyleri ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kadının diğer akrabaları ise ellerinde sopalarla sokağa geldi. Giderek kalabalıklaşan sokağa çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, taraflara müdahale ederek dağıttı. Yaşanan kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL