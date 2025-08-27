Esenyurt'ta Ev Sahibi ve Kiracı Arasında Kanlı Kavga

İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracı arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Taraflar sokak ortasında dakikalarca birbirine sopalarla saldırırken, bir kişi aldığı darbeler sonucunda bayıldı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi ve kiracı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede sokağa taşan olay, aileler arası kavgaya döndü. İki tarafta birbirilerine sopa ve taşla saldırırken, bir vatandaş ise aldığı darbeler sonucunda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL