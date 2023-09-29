Esenyurt'ta Eski Kıyafetlerin Yakılması Sonucu Araçlar Küle Döndü

Esenyurt'ta bir kişi eski kıyafetleri yakarak iki otomobili küle çevirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta eski kıyafetleri yakan bir kişi iki otomobili küle çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1226. Sokakta geçtiğimiz perşembe günü 04.00 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, eski kıyafetlerin bırakıldığı alana geldi. Kıyafetleri yakan kişi uzaklaşırken alevler büyüdü

Alevler park halinde bulunan iki araca sıçradı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdiler. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan yanan araçların üzerine su dökerek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yanan araçlar kullanılmaz hale gelirken binalarda da hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.