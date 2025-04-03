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Esenyurt'ta Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir devam eden şiddetli geçimsizlikten kaynaklı bir tartışma sonucu Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıkmış, Ahmet Başak eşi Ayşegül Başak'ı (41) defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Başak'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamalanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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