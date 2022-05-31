Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı - Haberler

Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt'ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda, M.A.B. isimli şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırmış, polis ekipleri linç edilmek istenen tacizciyi Bulut Camisine götürerek korumaya çalışmıştı. Olayların yatışmasının ardından M.A.B. isimli tacizci emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan tacizci M.A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa