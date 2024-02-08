Esenyurt'ta Elektrikli Motosiklet Hırsızlığı Girişimi

Esenyurt'ta motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 3 kişi, gözlerine kestirdikleri elektrikli motosikleti çalmak istedi. Direksiyon kilidini kıran şahıs tekrar motosikletine binerken, iki kız elektrikli motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi ile kaçan çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 3 şahıs, bir iş yerinin önüne gelerek etrafı kolaçan etti. Kısa süre sonra harekete geçen 2 kız çocuğu, yanına gittikleri elektrikli motosikleti çalmaya çalıştı. Güçleri yetmeyince beraber geldikleri motosiklet sürücüsünü çağıran çocuklar, direksiyon kilidinin kırılmasının ardından elektrikli motosikleti iterek götürmeye çalıştı. O sırada dükkanında arkadaşıyla sohbet eden esnaf Gültekin Soylu, güvenlik kamerasından durumu görerek dışarı çıktı. Çocukların şaka yaptığını düşünen Soylu'nun "Ne yapıyorsunuz siz?" sözleri üzerine çocuklar, elektrikli motosikleti yere atarak koşmaya başladı. İki kız yanlarına gelen motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İlk başta şaka olduğunu düşündüm"

Esnaf Gültekin Soylu, "İş yerimde oturuyordum, kameradan durumu gördüm. 14-15 yaşlarında 2 kız çocuğunun elektrikli bisikleti ittiğini görerek dışarı çıktım. Şaka olduğunu düşündüm ilk başta ve 'Ne yapıyorsunuz, hayırdır' diye bağırdım. Ardından motosikleti atarak kaçmaya başladılar. Peşlerinden koştum, o sırada bir motosiklet yanlarına gelerek onları bindirdi ve kaçmaya başladılar. Çok rahattılar, sanki kendi mallarını götürüyordular. Gerçekten çok şaşırdım, hatta şaka olduğunu düşündüm. Kameradan görüntüleri izlediğimde ancak olayı anlayabildim" dedi. - İSTANBUL