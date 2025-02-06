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Esenyurt'ta El Freni Unutulan Araç Duvara Çarptı

Esenyurt'ta El Freni Unutulan Araç Duvara Çarptı
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Esenyurt'ta bir kadın sürücü, otopark girişinde el frenini çekmeyi unuttu. Araç kayarak sürücüyü de sürükledi ve duvara çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kadın sürücü, sitenin otopark girişinde aracının el frenini çekmeyi unutarak aşağı indi. Bir anda kaymaya başlayan otomobil, sürücüyü de sürükledikten sonra duvara çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 12.15 sıralarında Zafer Mahallesi Haramidere Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın sürücü sitenin otopark girişinde aracını durdurdu. El frenini çekmeyi unutarak araçtan inen kadın sürücü, içeriden bir şeyler almak istedi. Bu sırada aniden kaymaya başlayan otomobil, sürücüyü de sürükleyerek duvara çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın aracın kapısının çarpması sonucu yaralanırken, araç sitenin girişindeki duvara çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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