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Esenyurt'ta Ehliyetsiz Sürücü, Polisten Kaçtı

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Esenyurt'ta ehliyetsiz bir genç, dört arkadaş ile birlikte bir polis uygulamasından kaçmaya çalıştı. Dakikalar süren kovalamaca sonucunda durdurulan araçtan indirilen sürücü, 'Abim avukat, sizden davacı olacağım' dedi.

Esenyurt'ta ehliyetsiz bir genç, 3 arkadaşlarıyla birlikte uygulamadan kaçtı ortalığı birbirine kattı. Dakikalarca süren kovalamaca sonunda durdurulan arabadan indirilen ehliyetsiz sürücü, "Benim abim avukat hepinizden davacı olacağım" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz bir genç, arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezmeye çıktı. Bu sırada polis ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptığı sırada aracı durdurmak istedi. Genç sürücü ise durmayıp arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucu polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Araç içindeki gençler aşağı indirilirken araç içinde arama yapıldı.

"Abim avukat hepinizden şikayetçi olacağım"

Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, "Abi isterseniz bir milyon ceza yazın. Abim avukat hepinizden şikayetçi olacağım. Ben milletim, tamam ehliyetim yok ama bana kimse kötü davranamaz" dedi. Gençler karakola götürülürken, araç ise yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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