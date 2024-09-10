Esenyurt'ta Drift Yapan Sürücüye 34 Bin 303 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Esenyurt'ta drift cadde de drif atan sürücüye ve araç sahibine toplam 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un ilçesi olan Esenyurt Küçük Ayazma Caddesi'nde 07.09.2024 tarihinde bir kişi dirif atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medya da paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 06 AF 1878 plakalı araç sürücüsü S.D ekiplerimizce tespit edildi. Sürücü S.D'ye drift yapmaktan 32 bin 233 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, izinsiz reklam logo kullanmak bulundurmak maddesinden 690 TL aynı maddeden araç sahibine 690 TL olmak üzere toplamda 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca S.D hakkında adli işlem yapıldı. - İSTANBUL