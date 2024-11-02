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Esenyurt'ta Diş Kliniğine Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta Diş Kliniğine Silahlı Saldırı
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Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir motosikletli şüpheli, bir diş kliniğini kurşun yağmuruna tuttu. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Neyse ki klinik kapalı olduğu için bir facia yaşanmadı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde özel bir diş kliniğinin önüne gelen motosikletli şüpheli, kliniği kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, sabah saat 07.30 sularında Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kliniğin önüne gelen motosikletli ve kasklı şüpheli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple diş kliniğini kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli şahsın işletmenin önüne geldiği önce etrafını kontrol edip ardından silahını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.

Kliniğin kapalı olması, olası facianın önüne geçti

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kliniğin hafta sonu olması sebebiyle öğle saatlerinde açılması, olası bir facianın önüne geçti.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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