Esenyurt'ta 'Dikizleme' Kavgası Tekmeli Yumruklu Hale Geldi

Esenyurt'ta 'Dikizleme' Kavgası Tekmeli Yumruklu Hale Geldi
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki komşu arasında başlayan 'Evimi dikizliyorsun' tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın görüntüleri cep telefonuna yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki komşunun "Evimi dikizliyorsun" tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde genç kızları olan bir vatandaş, karşı apartmanda oturan adamdan rahatsız oldu. Genç kızların, "Sürekli bizim cama bakıyor" şikayeti üzerine öfkelenen baba, evden çıkarak karşı apartmanda oturan komşuna gitti. Adamı aşağı çağıran baba, önce hakaret etti daha sonrada tekme tokat dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların karakola giderek, birbirinden şikayetçi olduğu da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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