Esenyurt'ta DHL Çalışanlarından Şok Görüntü!

Esenyurt'ta DHL kargo firması çalışanları vatandaşa ait kolileri kamyona fırlatarak yükledi. Hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gün DHL kargo firması çalışanları kolileri araca fırlatarak yükledi. Kargoda görevli kişilerin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri hiç umursamadan atması görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin kolileri aracın önüne koyduğu bir kişinin de kamyona fırlatarak yüklediği görülüyor. - İSTANBUL