Esenyurt'ta DHL Çalışanlarından Şok Görüntü!

Esenyurt'ta DHL Çalışanlarından Şok Görüntü!
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DHL kargo firması çalışanları, vatandaşlara ait kolileri kamyona fırlatarak yükledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta DHL kargo firması çalışanları vatandaşa ait kolileri kamyona fırlatarak yükledi. Hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gün DHL kargo firması çalışanları kolileri araca fırlatarak yükledi. Kargoda görevli kişilerin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri hiç umursamadan atması görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin kolileri aracın önüne koyduğu bir kişinin de kamyona fırlatarak yüklediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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