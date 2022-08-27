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Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi

Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi, akışı hızlandı.

Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi, akışı hızlandı. Suyu yükselen ve akış hızı artan Akçaburgaz Deresinde bir köpek suya kapılıp sürüklendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükselirken, akış hızı ise arttı. Taşma derecesine gelen Akçaburgaz Deresinde ekipler önlem aldığı görüldü. Akçaburgaz Deresinin su hızına dayanamayan bir köpeğin suya kapılıp sürüklendiği görüldü. Köpek bir süre sonra gözden kayboldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt su 3. Sayfa Haberler

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