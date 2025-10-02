Esenyurt'ta Deprem Anında Mağaza Panik İçinde
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul Esenyurt'taki bir giyim mağazasında paniğe yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, çoğu kadın olan müşterilerin depremin etkisiyle koşarak dışarı çıktıkları görüldü.
İstanbul Esenyurt'ta deprem anında bir mağazada yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu. Esenyurt'ta deprem sırasında bir giyim mağazasında yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde depremin yaşanmasıyla çoğu kadın olan müşterilerin panik yaşadıkları görüldü. Ellerindeki kıyafetleri etrafa bırakan müşteriler, mağazadan koşarak çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa