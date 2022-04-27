Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başladı. İlgi çeken adama birde para takılınca renkli görüntüler oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Temizlik görevlisi, çöp toplama kamyonu ile çalıştığı sırada arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye işçisi müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa