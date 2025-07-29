Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı: Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta seyir halindeki bir çöp kamyonu, Yusuf D. isimli çocuğa çarparak onun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, sürücü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta seyir halindeki çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından Yusuf D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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