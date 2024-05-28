Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Kaza sonucunda çocuk hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Kaza sonrası çocuk hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonuyla 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan Cuma (8) isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Cuma'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile ilgili kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title