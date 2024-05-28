Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Kaza sonrası çocuk hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonuyla 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan Cuma (8) isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Cuma'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile ilgili kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL