Esenyurt'ta çocukların tartışmasında bıçaklı kavga: 1 ölü

ESENYUR'ta çocukların tartışmasına ailelerinde katılmasıyla büyüyen kavga sırasında Nihat Tarak(29)'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Ahmet H. adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta dün akşam meydana gelen olayda çocuklar arasında başlayan kavga her iki tarafın aile üyelerinin de katılmasıyla büyümüştü.

Kavgada yabancı uyruklu Ahmet H. ve Nihat Tarak'ı bıçakladı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Suriyeli Ahmet H.'yi yakalamak için operasyonlar sabaha kadar sürdü. Polis izini bulduğu Ahmet H.'yi sabaha karşı gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Ahmet H.'nin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını, elindeki bıçağı rastgele salladığını söylediği öğrenildi. Ahmet H., Nihat Tarak'ın yaralandığını düşündüğü için kaçtığını da belirttiği kaydedildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, özel harekat polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.