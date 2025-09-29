Haberler

Esenyurt'ta Çocuklar Düğün Konvoyunu Çöp Konteyneri ile Kestiler

Güncelleme:
Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, düğün konvoyunu görünce gelin ve damadın olduğu aracın önünü kesmek için ilginç bir yöntem kullandı. Sokakta bulunan çöp konteyneri yolun ortasına çeken çocuklar, gelin ve damattan para zarflarını aldıktan sonra yolu açtı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
