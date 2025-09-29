Esenyurt'ta Çocuklar Düğün Konvoyunu Çöp Konteyneri ile Kestiler
İstanbul Esenyurt'ta, düğün konvoyu önünü çöp konteyneriyle kesen çocuklar, gelin ve damattan zarf almak için ilginç bir yöntem geliştirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, düğün konvoyunu görünce gelin ve damadın olduğu aracın önünü kesmek için ilginç bir yöntem kullandı. Sokakta bulunan çöp konteyneri yolun ortasına çeken çocuklar, gelin ve damattan para zarflarını aldıktan sonra yolu açtı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa