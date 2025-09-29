Esenyurt'ta Çocuklar Düğün Konvoyunu Çöp Konteyneri ile Kestiler

İstanbul Esenyurt'ta çocuklar, gelin ve damattan zarf almak için düğün konvoyunun önünü çöp konteyneri ile kesti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, düğün konvoyunu görünce gelin ve damadın olduğu aracın önünü kesmek için ilginç bir yöntem kullandı. Sokakta bulunan çöp konteyneri yolun ortasına çeken çocuklar, gelin ve damattan para zarflarını aldıktan sonra yolu açtı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL