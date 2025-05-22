Esenyurt'ta Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Esnaf Kurtardı

Esenyurt'ta annesiyle birlikte yürüyen çocuğun boğazına şeker kaçtı. Nefes alamayan küçük çocuk boğulmak üzereyken, durumu gören bir esnaf ise Heimlich manevrası ile müdahale ederek çocuğu kurtardı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Annesi ile birlikte sokakta yürüyen bir çocuğun yediği şeker, boğazına kaçtı. Kısa sürede kıpkırmızı olan küçük çocuğa annesi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etse de fayda etmedi. O sırada durumu gören bir esnaf ise çocuğa Heimlich manevrası yaparak müdahale etti. Saniyeler sonra boğazına kaçan şeker dışarı çıkarken, yaşanan o korku dolu anlar kameraya yansıdı.

"Çocuk boğulmaya başladı"

Yaşanan olay anlarını anlatan esnaf Arif Yılmaz, "Küçük bir çocuk annesiyle birlikte caddede yürüyordu. Şeker gibi bir cisim boğazına kaçtı ve çocuk boğulmaya başladı. O sırada bir esnaf arkadaşımız Heimlich manevrası ile müdahale ederek çocuğu kurtardı. Durumu iyiydi, olay sonrasında annesiyle birlikte yürüyerek uzaklaştılar. Bu gibi durumlarda halkımızın duyarlı olması gerekiyor, arkadaşımız güzel bir davranışta bulundu" dedi - İSTANBUL