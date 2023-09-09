Esenyurt'ta Cinayet Zanlısı Yakalandı
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta dün meydana gelen cinayetin zanlısının yakalandığını duyurdu. Olayda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta dün 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın yabancı uyruklu firari şüphelisinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa