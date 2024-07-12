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Esenyurt'ta Cinayet: Erva Raziye Asar'ın Cenazesi Morga Getirildi

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Esenyurt'ta iş görüşmesi için gittiği evde öldürülen Erva Raziye Asar'ın bedeni 6 parçaya ayrıldıktan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cesedin 23 gün önce kaybolan Asar'a ait olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta iş görüşmesi için gittiği evde öldürüldükten sonra bedeni 6 parçaya ayrılan Erva Raziye Asar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Hürriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış poşet içindeki bir cesetten kokunun geldiğini tespit etmişti. Yapılan incelemenin ardından polis yaptığı çalışmada, cesedin 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu belirlemişti.

Asar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Asar'ın cenazesi ailesine teslim edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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