Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldıİSTANBUL Esenyurt'ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binada mahsur kalan 6 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, dumandan etkilenen engelli bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title