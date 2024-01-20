Esenyurt'ta çıkan yangında 8 evcil hayvan kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 4 yaşındaki çocuğun dikkatiyle fark edilirken, mahsur kalan 8 evcil hayvan ekiplerce kurtarıldı. Dumandan zehirlenen 1 kedi ve 4 kuş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın esnasında mutfakta ev işleri yapan Serpil Dedeman'ın 4 yaşındaki çocuğu Rüzgar, panikle yanına gelerek çıkan yangını haber verdi. Evin içerisini saran yoğun dumandan dolayı panikleyen anne, çocuğunu da alarak can havliyle dışarıya çıktı. Olayın itfaiyeye haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplere evin içerisinde mahsur kalan 8 kedi, 1 köpek ve 4 kuşun bilgisi verildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmasıyla beraber evcil hayvanlar için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekiplerinin de iş birliği ile yoğun dumandan etkilenen 7 kedi ve 1 köpek başarılı bir şekilde kurtarıldı. Dumandan zehirlenen 1 kedi ve 4 kuş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk müdahale sonrasında yoğun dumandan etkilenen evcil hayvanlar belediye ekiplerince tedavilerini sürdürmek üzere veterinere götürüldü.

"Çocuk yanıma panikle geldi"

O anları anlatan Serpil Dedeman, "Çocuk yanıma panikle geldi. Bir baktım ki arkadan simsiyah dumanlar geliyor. İçeriye gittim. Salon olduğu gibi simsiyah. Koltuk yanıyordu. Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım ama olacak gibi değildi. O panikle çocuğu alarak dışarı çıktım. Hayvanlarım içeride kaldı onun şokuyla. Köpeği de almaya çalıştım ama dumanın içinde kaldı çıkaramadım. Panikle kendimi dışarıya attım. 8 kedim vardı bir de köpeğim. 1 tanesi ölmüş galiba. Onları da götürdüler veterinere. Ambulansta gereken yapıldı. Orada hava verdiler. Şu anda 7 tanesi iyi ama bir tanesi ölmüş" dedi. - İSTANBUL