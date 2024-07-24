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Esenyurt'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı ve Samet Tarıca yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma çıktı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga da silahlar konuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Olay da Samet Tarıca yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çatışma anı kameraya yansıdı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada park halindeki araç kurşunların hedefi oldu.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde dün gece saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta buluşan yaklaşık 10 kişilik grup nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay da Samet Tarıca bacağından yaralandı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada park halindeki araç kurşunların hedefi oldu. Arkadaşları Samet'i taksi ile hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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