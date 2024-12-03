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Esenyurt'ta Çiğköfteci Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Çiğköfteci Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı
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Esenyurt'ta bir çiğköfteci, 15 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla iş yerinde öfkeli bir kalabalık tarafından darp edilip, polis tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, çiğköftecinin bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine vatandaşlar iş yerine akın etti. Kendini iş yerine kilitleyen şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 55. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli iş yerine girerek şüpheli şahsı darp etti. Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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