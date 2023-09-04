Esenyurt'ta çiğ köftecide kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çiğ köfte dükkanında iki grup arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre telefonculuk yapan grup, çiğköfte dükkanını da alıp yandaki dükkanı büyütmek istedi. Çiğköfteci ise bu durumu ret ettiği için komşular arasında tartışma çıktı. Defalarca karşı karşıya gelen taraflar 2 günde 2 kavgaya neden oldu. Çiğköfte dükkanı sahibi ise yine dükkana gelen şahısları cep telefonu ile videoya çekmeye başladı. Görüntülendiğini gören şahıs, adama doğru koşarak tekme attı. Kavga içeride devam ederken diğer gençlerin müdahalesi ile iki ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL