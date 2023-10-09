Esenyurt'ta Çevreyi Rahatsız Edenlere Para Cezası

Esenyurt'ta çekicinin üzerindeki araçtan yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden kişilere para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma başlattı ve çekici sürücüsü ile araçtan sarkan kişi gözaltına alındı. Çekici sürücüsüne toplamda 8 bin 751 lira, araçtan sarkan kişiye ise 436 lira para cezası verildi.

Esenyurt'ta, çekicinin üzerindeki araçtan yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden kişilere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "Esenyurt bağlantı yolunda ceza yememek için çekiciyle ses sistemi taşıyan düğün konvoyu" başlığıyla yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, 8 Ekim'de Haramidere Yolu Caddesi Esenyurt mevkisinde çekicinin üzerindeki kapıları açık araçtan amfi olarak ifade edilen ses sisteminden yüksek sesle müzik açılarak çevrenin rahatsız edildiğini belirledi. Yapılan çalışmada, çekicinin sürücüsü İ.K. ve çekici üstündeki araçtan sarkan E.D. gözaltına alındı.

Çekici sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "çekici üstünde yolcu taşımak", "gereksiz ani yavaşlamak", "araçlarda izinsiz reklam ve logo bulundurmak" ve "müzik cihazlarını kamunun rahatsız olacağı şekilde kullanmak" maddelerinden toplamda 8 bin 751 lira, E.D'ye ise "trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan" 436 lira para cezası verildi.

Ayrıca çekici sürücüsü İ.K. hakkında kapıları açık haldeki araçla seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem yapıldı.