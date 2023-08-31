Esenyurt'ta Cep Telefonu Dükkanında Hırsızlık

ESENYURT'ta cep telefonu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, dükkan içerisindeki kalabalığı fırsat bilerek telefon çalarak kaçtı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Salı günü Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı kamyoneti park ederek telefon dükkanına girdi. Yarı çıplak şekilde içeri giren şüpheliye, işyeri sahibi üstünü giyinip gelmesini söyledi. Dışarı çıkıp üstünü giyinen şüpheli, tekrar dükkana gelerek telefonuna TL yüklemek istediğini söyledi. İçeride başka müşterilerin olmasını fırsat bilen şüpheli, tezgah içerisinde bulunan telefonlara doğru yöneldi. Dükkan sahibi Yılmaz Uçar'ın müşterilerle ilgilendiğini fark eden şüpheli, gözüne kestirdiği telefonu tezgahı açarak aldı ve arka cebine koydu. Daha sonra TL yüklediği fişi de alarak geldiği kamyonet ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜKKANA YARI ÇIPLAK GELDİ

Dükkanı sahibi Yılmaz Uçar, "Bir tane araba ile bir kişi gelip içeriye giriyor. Önce normal bir müşteri gibi kontör alıyor. Kontörü alınca numarası kayıtlı kalıyor zaten sistemde ondan sonra başka müşteriler gelince oraları, buraları karıştırmaya başlıyor. Tabi bende ilk başta şüphelendim. Şüphelenme sebebim ise, içeriye yarı çıplak elinde sigarayla geldi, ben de dışarı çıkıp üzerini giyinmesini istedim. Üstünü giyindikten sonra içeri geldi. İzin almadan eline kolonyayı aldı, banyo edercesine yüzüne sürdü. Şüphelendirdi yaptığı hareketler. Daha sonra diğer müşteriler ile ilgilenirken, tezgahı açıp telefonları karıştırıyor, oradan bir tanesini alıp cebine koyuyor. Hiçbir şey olmamış gibi gelip masadan fişini alıyor. Giderken de herkesin gitmesini bekliyor. Eğer ben ilk baştan şüphelenmiş olsaydım... Çünkü arabanın kapısını açık bırakmıştı. Şüphelenmediği için rahatça çıkıp gitti" dedi.