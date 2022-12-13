Esenyurt'ta çamaşır asan bir kadın 5'inci kattan aşağı düştü 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta çamaşır asan bir kadın 5'inci kattan aşağı düştü Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 5'inci katında çamaşır asan bir kadın aşağı düştü. Esenyurt'ta çamaşır asan bir kadın 5'inci kattan aşağı düştü İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 5'inci katında çamaşır asan bir kadın aşağı düştü. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 5 katlı binanın 5'inci katında kimliği henüz bilinmeyen bir kadın çamaşır asarken aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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