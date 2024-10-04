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Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Silahlı Saldırı Hazırlığı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Silahlı Saldırı Hazırlığı Yapan İki Şahıs Yakalandı
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İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosikletle silahlı saldırı hazırlığında bulunan 2 şahıs, polis uygulaması sırasında yakalandı. Şahısların üzerinde maske ve silah bulundu. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığında bulunan 2 şahıs, polis uygulamasında yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların üzerinden ise maske ve silah çıktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosikleti durdurdu. Plaka sorgusunda motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenirken, 2 şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Polislerin aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İddiaya göre şahıslar ifadelerinde bir iş yerini kurşunlamak üzere harekete geçtiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet istanbul Esenyurt Polis

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