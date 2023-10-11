Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşin Evinin Camlarını Kırdı

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir eş, kaldığı eve gelen şahıs tarafından evin camları taşlanarak kırıldı. Şahıs, aracıyla kornaya basarak ortalığı ayağa kaldırdı ve küfürler yağdırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen şahıs, evi taşlayarak camlarını kırdı. Aracıyla defalarca kornaya basarak ortalığı ayağa kaldıran şahıs bağırıp küfürler yağdırırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasına gelen kadın, ailesinin evinde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde aracıyla sokağa gelen eşi ise kadının kaldığı evi taşlayarak camlarını kırmaya başladı. Taş attıktan sonra koşarak aracına giden şahıs, defalarca ve uzun süre kornaya basarak sokağı ayağa kaldırdı. Kadına arabadan bağırarak hakaret eden şahıs bir süre sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL