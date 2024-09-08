Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Arasında Kavga
İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, çocukların velayeti konusunda anlaşamayınca birbirine girdi. Tekme tokat birbirine saldıran tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, çocukların velayeti konusunda anlaşamayınca birbirine girdi. Tekme tokat birbirine saldıran tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamadı. Karı-koca arasında başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine giren çiftin kavgasına ailelerin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL