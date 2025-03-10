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Esenyurt'ta Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs İntihar Etti

Esenyurt'ta Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs İntihar Etti
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İstanbul Esenyurt'ta boşandığı eski eşini bıçaklayarak öldüren Tuncer Batmaz, ardından intihar etti. Olay sonrası çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi ve soruşturma başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık bir ay önce boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın 1. katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Akalın ve Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batmaz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan, olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" yazdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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