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Esenyurt'ta boş dükkanda erkek cesedi bulundu

Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki boş dükkanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Oktay H'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.