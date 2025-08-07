Esenyurt'ta Boş Depoda Yangın

Esenyurt'ta bir yıldır boş olan iki katlı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Esenyurt'ta boş bir depoda çıkan yangın ekiplerin, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık bir yıldır boş olan iki katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan boş depodaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
