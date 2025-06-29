Esenyurt'ta Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir boş arazide tek kurşunla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, borsada parasını kaybeden C.D.'ye ait olduğu öğrenildi. C.D.'nin yakınları, kendisinden iki gündür haber alamadıkları için endişeliydi.

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybeden şahıstan 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi.

Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında boş arazide vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 58 yaşındaki C.D.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Borsada parasını kaybeden C.D.'nin 450 bin lira kredi çektiği ve yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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