Esenyurt'ta Borç Kavgası: Bir Kadın Yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fırın sahibiyle aralarında uzun süredir borç nedeniyle husumet yaşayan 2 kişi, borcu ödemek için iş yerine gitti. Dükkan sahibinin borcunu aldıktan sonra kapıyı kapatmak istemesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayı ayırmak isteyen kadın ise yerlerde sürüklenirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün Esenyurt ilçesi Kıraç mevkiinde bulunan bir fırında yaşandı. İddiaya göre, aralarında borç nedeniyle uzun süredir husumet bulunan bir adam, yanındaki kadın ile iş yerine gitti. Borcu ödedikten sonra iş yeri sahibi dükkanın kapısını kapatmak istedi. Bu duruma öfkelenen adam, iş yeri sahibine yumrukla saldırdı. Uzun süre boyunca yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadın ise yumrukların hedefi oldu. Aldığı darbelerle yere düşen kadın, uzun süre yerde sürüklendi.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL