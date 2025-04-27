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Esenyurt'ta Bisikletli Adam Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Bisikletli Adam Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Esenyurt'ta yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 49 yaşındaki Erkan Özer, dönen bir kamyonun altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Esenyurt'ta yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Erkan Özer, kavşaktan dönen kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Gazi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yanarken bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki Erkan Özer isimli vatandaş, o esnada sağa dönüş alan 34 NS 3036 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun tekerleklerine bisikleti takılan vatandaş birkaç metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardından, Erkan Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşanan o anlara şahit olan Şahin Engüder isimli vatandaş, "Ben hastaneden geliyordum. Oradan buraya geldim. Adam da bisikletiyle karşıya geçecekti. Burada bisiklet kamyonun altında kaldı ve sürüklendi. Ambulanslar geldi abiyi buradan aldı. Şoförün kör noktasına geldiği için adam fark etmedi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. Abi geçti ama kamyonun altında kaldı. Cansız bedeni de burada duruyordu. Altında kaldığında da çok bağıran oldu. Adam buraya kadar sürüklendi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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