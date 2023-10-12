Esenyurt'ta bir sitede yönetim tartışması: Kat malikleri "Siteye çökmeye çalışıyor" iddiasında bulundu

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde siteye çökmeye çalışıldığı gerekçesiyle darp edildiğini iddia eden site yöneticisi Hacı Koçak hakkında kat malikleri, "Asıl siteye çöken o adam" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitenin yöneticisi darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış ve bir organize suç örgütünün siteye çökmeye çalıştığını iddia etmişti. Bugün site önünde toplanan kat malikleri ise yöneticinin bu sözlerine tepki göstererek "Asıl yönetici siteye çöktü" diyerek duruma tepki gösterdi. Yeni yapılan seçim ile başka bir yönetici seçildiğini ve kadının evrakları teslim almaya gittiğinde Hacı Koçak tarafından darp edildiğini belirten kat malikleri, vatandaşların duruma müdahale etmesiyle yöneticinin darp edildiğini iddia etti. Yaşanan olayla ilgili birçok şikayetin olduğu ve hukuki sürecin sonuçlandığı ama yine de Koçak'ın siteden çıkmadığını söyleyen vatandaşlar, yıllardır dairelerinin tadilat halinde olduğunu, siteye giremediğini ve evlerinde oturan vatandaşlarında olması gerekenden kat kat fazla fatura ve aidat ücreti ödediğini belirtti.

"Borçlarımı ödememe rağmen 152 bin TL aidat borcum var"

Yeni seçilen yöneticinin evrak almaya geldiğinde Hacı Koçak tarafından darp edildiğini, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle eski yöneticinin hastanelik olduğunu belirten Ceyda Elden, "Geçen gün yaşanan olay tamamen kurmaca. Biz daire sahipleri olarak emekli polis bir kadını yeni yönetici seçtik. Yönetim defterini almaya geldiğinde ise eski yönetici kadını darp etmiş. Çevrede bulunan arkadaşların müdahale etmesiyle çıkan olayda kendisini dövdürüyor. Bu adam kurnaz bir adam. Ben 2017 yılında bu daireyi aldım. Usulsüz bir şekilde bu siteyi yönetiyor. Bize kestiği aidatlarda, elektrik faturalarında TRT payı var. Bizim hiçbir borcumuz olmamasına rağmen usulsüz bir şekilde dairemizi satışa çıkardı. Bütün borçlarımı ödememe rağmen 152 bin TL aidat borcum var benim. Benim evimin içi tamam bile değil. Ödüyoruz, ödüyoruz borçlar bitmiyor" dedi.

"Dairelerimi çilingir yardımıyla açarak kiraya veriyor"

İstenilen evrakları imzalamadığı için 3 dairesine giremediğini ve usulsüz şekilde Hacı Koçak tarafından kiraya verildiğini belirten Yunus Polat, "Karar defteri ile bana verildiği sabit 3 dairem var. Ben memleketime gittiğimde eşyalarını benim koyduğum dairelerimi çilingir yardımıyla açarak kiraya veriyor. Ben 3 yıldır kira alamıyorum. Benim gibi birçok insan bunu şikayet etti. Ses çıkarttığımızda bizleri darp ediyor. Kendisi yapmasa bile adamlarına bizi dövdürtüyor. Yeni yönetici seçeceğimiz gün bana kaza yaptırttılar. Benim belim 3 yerinden kırıldı. Ondan önce ise iki kez 'Yönetim seçimine gelmeyeceksin' diyerek dövdürttü. İstediği evrakları imzalamadığım için beni 3 yıldır siteye sokmuyorlar" diye konuştu.

"300 lira gelen faturayı bin 300 lira olarak ödetiyor"

Daireyi aldıkları günden bu yana birçok usulsüzlük yaşandığını belirten Mustafa Aydın, "Biz bu siteye kaba inşaatken paramızı ödeyerek girdik. Binayı kaba halinde müteahhit bırakıp gitti. Sonra tekrardan farklı bir müteahhit ile anlaştık, dairelerin için yapması için ama o da kaçtı. Gelen yönetim ve müteahhitler bizi hep dolandırdı. 1 daireye aldık 2 daire parası verdik. Şimdiki yönetim ise bize elektriğinizi ve suyunuza alacağım diye vaatte bulundu. 3 yıldır ne elektriği, ne de suyu bireysele çevirmedi. Gelen kiracılara ise 300 lira gelen faturayı bin 300 lira olarak ödetiyor. Kiracı da duramıyor bu durumda, bizde gelemiyoruz evimize" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL