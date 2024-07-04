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Esenyurt'ta Bir Sitede Yangın Çıktı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede 22. katta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin 22. Katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokakta bulunan bir sitenin 22. Katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Dumanları gören daire ve bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında evde hasar meydana geldi. Evden dumanların yükseldiği anlar cep telefonunu kamerası tarafından çekilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt İtfaiye İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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