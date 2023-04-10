Esenyurt'ta bir konut projesini işgal eden silahlı çete üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir konut projesini işgal ederek haksız kazanç sağlayan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, söz konusu ilçede şiddet ve cebirle bir konut projesini işgal ederek haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 30 şüpheli yakalanmıştı. Silah zoruyla Fly Butik adlı konut projesini işgal eden silahlı çeteye mensup 30 kişinin polisteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesine gönderildi.

Olayın geçmişi:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şiddet ve cebirle bir konut projesini işgal ederek haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik soruşturma, yaklaşık 2 yıldır parasını ödedikleri dairelerine giremeyen mağdurların, savcılığa yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatılmış, söz konusu ilçe sınırlarındaki 212 daireyi yüzlerce kişiye sattıkları ileri sürülen N.A. ve Ç.Ş adlı şüphelilerin de içinde olduğu çeteye yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun düğmesine basmıştı. Emniyet güçleri, çete üyesi 34 kişinin kimliğini tespit ettikten sonra 7 Nisan'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta birçok adrese peş peşe operasyon düzenlemişti. Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 30'u yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çeşitli çapta 58 mermi, 24 kartuş ve çok sayıda çeşitli doküman ele geçirilmişti. Gözaltına alınıp sorgulanan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL