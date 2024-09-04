Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Bir Kişiyi Otomobilin İçinden Sokağa Attılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir kişiyi henüz bilinmeyen bir sebeple süratle giden otomobilin içinden sokağa attılar. Düşen vatandaş yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kişiyi henüz bilinmeyen bir sebeple süratle giden otomobilin içinden sokağa attılar. Düşen vatandaş yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 1 Eylül Pazar günü 04.55 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1889'uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokakta süratle ilerleyen arabanın içerisinden bir kişiyi sokağa attılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta hızla ilerlerken arka kapısından bir kişiyi sokağa attıkları ve arabadan düşen kişinin ise yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koştuğu anlar yer aldı.

"Adamı bir paçavra gibi atıyor, bu insanlığa yakışmaz"

Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, "Biz kameradan gördük. Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz. Kendi kendime dedim ki 'insanın değeri bu kadar düştü mü?'. Adamı bir paçavra gibi atıyor. Gelip geçen bir araba çarpsaydı ne olacaktı yazık günah. Gece saatlerinde oluyor. Ben kabullenemiyorum böyle şeylerin insanlara yapılmasına razı değilim. Hele de bizim mahallemizde. Burası gerçekten çok sakin güzel bir mahalle. Duyarlı insanlar var burada. Araba geliyor sokağa, adamı itiyorlar içeriden" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Otomobil Esenyurt 3-sayfa Güncel

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi
title