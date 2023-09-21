Esenyurt'ta Bir Kişi Eşini Silahla Vurarak Öldürdü ve İntihar Etti
Esenyurt'ta bir evde çıkan tartışma sonucunda bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak M.Ö. ve eşi F.Ö. hayatını kaybetti. Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Esenyurt'ta bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'taki bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.Ö, silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Ö. ile eşi F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa