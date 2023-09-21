Esenyurt'ta Bir Kişi Eşini Silahla Vurarak Öldürdü ve İntihar Etti

Esenyurt'ta bir evde çıkan tartışma sonucunda bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak M.Ö. ve eşi F.Ö. hayatını kaybetti. Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.