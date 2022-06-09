Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı.

Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından bir kişi, dayak yediği adamın evine taş atıp küfürler yağdırdı. Yaşanan olay bir komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Haziran salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşadı. İddiaya göre, aynı sokakta oturan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri, diğerini döverek eve yolladı. Olaya karışan şahıs da apartmanın birinci katındaki dairesine döndü. Diğer kişi ise yanına aldığı ağabeyi ile tartıştığı adamın evinin önüne geldi. Önce küfür etmeye başlayan iki saldırgan, daha sonra da eline aldıkları taşları evin camına atmaya başladı. Cam, çerçeve indiren şahısları çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title