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Esenyurt'ta Bir Kafede Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Bir Kafede Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta park içindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Esenyurt'ta parkın içinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Kafeyi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde bulunan parktaki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinde faaliyet gösteren kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede tüm kafeyi sardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kafeyi saran alevleri kontrol alarak söndürdü.

Kafeden çıkan alevler vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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