Esenyurt'ta Bir Kadın Şiddete Maruz Kaldı

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir kadın, bir şahıs tarafından darp edilerek zorla arabaya bindirildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde sokağa gelen şüpheli, bir kadını tekme ve yumruklarla döverek zorla arabasına bindirdi. Etrafa bağırarak küfürler savuran şahıs, çığlık çığlığa ağlayan kadın ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs, 34 GHS 061 plakalı otomobili ile sokağa park etti. Bir kadın ile tartışan şüpheli, çığlıklar atarak ağlayan kadına defalarca tekme ve yumruklarla vurarak zorla aracına bindirdi. Daha sonra aracına binen şahıs, sokağın ortasında etrafa bağırarak küfürler savurdu. Kadın ile birlikte sokaktan çıkmaya çalışırken yolda yürüyen bir mahalleli ile de tartışan şüpheli, kadın ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki binada yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL